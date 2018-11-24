24 Kasım 2018, 00:12
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Sultanbeyli'de 6 Marketi Soyan Hırsızlar Yakalandı

- Sultanbeyli'de 6 marketi soyan hırsızlar yakalandıİSTANBUL - İstanbul Sultanbeyli'de 6 marketi soyan hırsızlık çetesinin 3 üyesi yakalandı.

- Sultanbeyli'de 6 marketi soyan hırsızlar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Sultanbeyli'de 6 marketi soyan hırsızlık çetesinin 3 üyesi yakalandı. Yaşları küçük olan hırsızlar, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sultanbeyli'de 5 kişilik hırsızlık çetesi, ilçede bulunan 6 marketi aynı yöntemle soymuştu. Hırsızlardan 3'ü markette sepetleri dolduruyor, giriş kapısı önünde bekleyen bir kadın kapıyı açıyor ve kapıda bekleyen otomobille kaçıyorlardı.
Marketten hırsızlık yapan 2'si kız çocuğu 3 kişi, yakalandı. S.G, B.A ve Y.B adlı hırsızlar, adliyeye sevk edildi. Yaşları küçük olan hırsızlar, savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.
Çetenin diğer üyelerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul,Sultanbeyli
24 Kasım 2018 Cumartesi 00:12



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