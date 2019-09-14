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Sultanbeyli'de aksiyon dolu bir operasyonla yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi

Sultanbeyli'de aksiyon dolu bir operasyonla yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi Şüpheli: "Ulaşabileceğimiz en büyük tepe Gayrettepe, onu da gördük" Yaptığı onlarca hırsızlığın üzerine öyle bir şey söyledi ki, duyanlar şaşırdı kaldıİSTANBUL - Sultanbeyli'de polis tarafından suçüstü yapılan...

14.09.2019 14:30
Sultanbeyli'de aksiyon dolu bir operasyonla yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi
Şüpheli: "Ulaşabileceğimiz en büyük tepe Gayrettepe, onu da gördük"
Yaptığı onlarca hırsızlığın üzerine öyle bir şey söyledi ki, duyanlar şaşırdı kaldı
İSTANBUL - Sultanbeyli'de polis tarafından suçüstü yapılan ve film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonunda yakalanan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetten çıkışları esnasında ilginç anlar yaşandı. Bir şüphelinin, "Ulaşabileceğimiz en büyük tepe Gayrettepe, onu da gördük" dediği anlar kameralara yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yoğun teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde İstanbul genelinde birçok ilçede et, gıda malzemesi, otomobil yedek parçası ve tekstil ürünü gibi malzemeler çalan şahıslar 2 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı. Hırsızlar ve polis arasında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşanmış, kovalamacanın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.
İstanbul genelinde birçok ilçede et, gıda malzemesi, otomobil yedek parçası ve tekstil ürünü gibi malzemeler çalarak vatandaşı zarara uğratan şüpheliler K.B., T.B., O.S., A.S. ve F.A emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin şube çıkışında söylediği sözler dikkat çekti
Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilmek üzere çıkışlarının yapıldığı esnada adeta daha önceden sözleşmiş gibi söyledikleri sözler dikkat çekti. Bir şüphelinin yaptığı onca hırsızlığın üzerine pişkin bir şekilde "Ulaşabileceğimiz en büyük tepe Gayrettepe, onu da gördük" dediği anlar kameralara yansıdı.
Sultanbeyli'de aksiyon dolu bir operasyonla yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi

Sultanbeyli, Gayrettepe, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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