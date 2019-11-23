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SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KALDIRIMDAKİLERE ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA (2)

Yaralananlar arasında annesinin yanındaki bebek arabasında bulunan bir bebek de yer alıyor.

23.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:44SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KALDIRIMDAKİLERE ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA (2)

Yaralananlar arasında annesinin yanındaki bebek arabasında bulunan bir bebek de yer alıyor.

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA -  SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç kaldırımdakilere çarptı. arabasındaki bir bebeğin de yaralandığı inanılmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Bulvarındaki kaza saat 16.40'ta meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç hızla refüjü aşarak kaldırımdakilere çarptı. Bu sırada kaldırımda bebek arabasında bulunan bir bebeğin de arasında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kadın, araç altında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevkedildi. Yaralı kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen araç refüjü aşarak onlarca kişinin bulunduğu kaldırıma çıkıyor. Bu sırada yanında bir çocuk ile bebek arabasında bebeği bulunan kadın da aracın çarpmasıyla savruluyor. Kaldırımda yürüyen bir kadın da araç altında sıkışıyor. Kaza sonrası çevrede büyük panik yaşanıyor.

Görüntü Dökümü;:

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-Kaza anı (2 farklı açı)

-Olay sonrası çekilen görüntüler



Sultanbeyli, Bebek, Güncel

Kaynak: DHA

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