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Sultanbeyli'de askıda kalan servis minibüsünü itfaiye kurtardı

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİstanbul-DHASultanbeyli Fatih Mahallesi'nde ilk yolcusunu almaya giden servis minibüsü geri manevra yaparken duramayarak yolun kenarında askıda kaldı.

30.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:21
Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİstanbul-DHA
Fatih Mahallesi'nde ilk yolcusunu almaya giden servis minibüsü geri manevra yaparken duramayarak yolun kenarında askıda kaldı. Minibüsü itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay saat 07.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Seyhan Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Bulut yönetimindeki 34 LYY 521 plakalı servis minibüsü ilk yolcusunu almaya gitti. Bulut, yolcusunu beklerken geri manevra yapmak istedi. Geri giden minibüs bir anda şarampolde askıda kaldı. Bulut durumu polis ve itfaiye ekipleri verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri servis minibüsünü halat yardımıyla çekerek kurtardı.
İTFAİYE KURTARDI
Servis minibüsünün şoförü Murat Bulut Geri manevra yaparken hava yağmurluydu fark edemedim. Çukura düşürdüm aracı. Aracımda hiç yolcu yoktu. İlk yolcuyu almaya gelmiştim. Bende de herhangi bir yaralanma yok. şeklinde konuştu. ekiplerinin yardımıyla askıda kalan servis minibüsü kurtarıldı. Minibüste herhangi bir hasar oluşmadığı için Bulut minibüsüyle olay yerinden ayrıldı.
Sultanbeyli'de askıda kalan servis minibüsünü itfaiye kurtardı

Fatih Mahallesi, Sultanbeyli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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