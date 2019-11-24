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Sultanbeyli'de bacağı araç ile kaldırım arasına sıkışan kadının tedavisi sürüyor

SULTANBEYLİ'de dün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yaralanan 5 kişiden, anne ile bebeği dahil 4 kişi taburcu edildi.

24.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:45Sultanbeyli'de bacağı araç ile kaldırım arasına sıkışan kadının tedavisi sürüyor
SULTANBEYLİ'de  dün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yaralanan 5 kişiden, anne ile bebeği dahil 4 kişi taburcu edildi. Kazada bacağı araç ile kaldırım arasında sıkışan ve bacağının kesilme olasılığı olduğu öğrenilen kadının tedavisi ise sürüyor.

Fatih Bulvarı'nda dün yaşanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla kaldırımdakilere çarpmıştı. Kazada biri bebek 5 kişi yaralanmış, yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi görürken, anne ve bebeği Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. ve bebeğinin de bugün taburcu olduğu öğrenildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Nebahat Gün (41) Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Gün'ün kaldırım ile otomobil arasında ezilen bacağının kesilme olasılığının olduğu bildirildi. Nebahat Gün'ün tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Öte yandan gözaltına alınan sürücü M.S. ise bugün Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edilecek.


- İstanbul

Sultanbeyli, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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