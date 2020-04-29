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SULTANBEYLİ'DE BANKALAR ÖNÜNDE METRELERCE KUYRUK

SOKAĞA çıkma yasağı öncesi Sultanbeyli'de uzun banka kuyrukları oluştu.

29.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:46
SOKAĞA çıkma yasağı öncesi Sultanbeyli'de uzun banka kuyrukları oluştu. Sosyal mesafenin korunması için her ne kadar polis ekipleri bulunsa da banka kuyruğunun bazı noktalarında bu kural hiçe sayıldı.
Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir bankanın önünde vatandaşlar metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Sokağa çıkma yasağı öncesinde banka işlemleri için sırada bekleyen insanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Kuyruk caddeden başlayarak sokağa kadar sarktı. Öte yandan sosyal mesafe kurallarının denetlenmesi için banka önünde polis ekipleri bekletildi. Fakat buna rağmen sırada bekleyen bazı vatandaşların bu kurala uymadığı gözlendi. SULTANBEYLİ’DE BANKALAR ÖNÜNDE METRELERCE KUYRUK

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultanbeyli, Banka, Güncel, Haber

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