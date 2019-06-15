15.06.2019 18:42
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Sultanbeyli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sultanbeyli

SULTANBEYLİ, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

SULTANBEYLİ, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobilden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu, Sultanbeyli Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyir halinde olan Aziz Karakaş yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildeki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Karakaş, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil de yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Sultanbeyli, Güncel

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