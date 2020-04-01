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Sultanbeyli'de caddeler, sokaklar "Evde Kal" diyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında Sultanbeyli Belediyesi aldığı ek tedbirlerin yanında ilçenin cadde ve sokaklarına yaptığı pankart, billboard gibi çalışmaların yanı sıra caddelere 'Evde Kal, Sağlıklı Kal' uyarı yazılarıyla farkındalık oluşturdu.

01.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:40
Sultanbeyli'de caddeler, sokaklar

Koronavirüs önlemleri kapsamında Sultanbeyli Belediyesi aldığı ek tedbirlerin yanında ilçenin cadde ve sokaklarına yaptığı pankart, billboard gibi çalışmaların yanı sıra caddelere 'Evde Kal, Sağlıklı Kal' uyarı yazılarıyla farkındalık oluşturdu.

Koronavirüs (COVID-19) salgını her yerde insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Yerel yönetimler de farklı uygulamalar ile insanları salgına karşı bilgilendirmeye çalışıyor. Sultanbeyli Belediyesi de koronavirüs salgınına karşı duyarlılık oluşturan bir çalışmaya imza attı. Son dönemde vaka sayılarının hızla artışı belediyeyi de harekete geçirdi. Cadde ve sokaklara "Evde Kal, Sağlıklı Kal" yazıları yazıldı. İlçe sakinleri, alınan tedbirler ve yapılan farkındalık çalışmasından memnun olduklarını ifade etti.

"AMACIMIZ ALDIĞIMIZ TEDBİRLERLE SALGININ ÖNÜNE GEÇMEK"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin , sürecin başından beri koronavirüs ile etkili şekilde mücadele ettiklerini söyledi. İlçede bulunan kamu kurumlarını, ibadethaneleri, parkları, eczaneleri ve birçok mekanı dezenfekte ettiklerini kaydeden Başkan Keskin, "Devletimizin evde kal çağrısının karşılık bulması için bizler de yoğun gayret gösteriyoruz. Amacımız aldığımız tedbirlerle salgının önüne geçebilmek. Çağrının karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Fakat hala az da olsa hareketli noktalarımız var. Buralardaki cadde ve sokaklara "Evde Kal, Sağlıklı Kal" yazıları yazdık. Bu çalışmanın da sürece olumlu katkı sağladığını görüyoruz. Çünkü uyarıları zaten sokağa çıkan vatandaşlarımız görsün istiyoruz. İlçemizde hemşehrilerimizin sağlığını korumak için tedbirler noktasında yoğun gayret sarf ediyoruz. Millet olarak alınan tedbirlere uyarsak mücadelede başarılı olacağımıza inanıyorum? şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sultanbeyli, Keskin, Güncel
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