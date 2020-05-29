Sultanbeyli'de camiler cemaatine kavuştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde bugün cemaatle birlikte Cuma namazı kılındı.

Sultanbeyli'de camiler cemaatine kavuştu
29.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:26
Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde bugün cemaatle birlikte Cuma namazı kılındı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de Sultanbeyli Merkez Camii'nde namazını cemaatle birlikte eda etti.

Yaklaşık 2 aydır Korona virüs salgınından dolayı kapalı olan camiler Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak camilerde Cuma namazı kılındı. Ayrıca bundan sonra öğle ve ikindi namazı da yine sosyal mesafe kuralına uyarak cemaatle birlikte kılınabilecek.

Camiler yeniden dezenfekte edildi

Sultanbeyli Belediyesi tarafından görevlendirilen uzman ekipler, camileri düzenli olarak dezenfekte etti. İlçedeki tüm camilerde detaylı temizlik de yapan ekipler, camileri cemaate hazırladı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı değerlendirmede, "Bugün camilerimiz ibadete açıldı. Camiler, medeniyetimizin merkezidir. Müminlerin buluştuğu, hayat bulduğu kutlu yerlere tekrar kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak inşallah bu süreci sorunsuz şekilde atlatacağız." dedi.

Camilerin tekrar dezenfekte edildiğini vurgulayan Başkan Keskin, "Korona virüsün ülkemizde çıktığı ilk andan itibaren tedbirlerimizi aldık. Camilerimiz başta olmak üzere insanlarımızın toplu olarak kullandığı her yeri dezenfekte ettik. Bu hafta da tekrar camilerimizi dezenfekte ederek ibadete hazır hale getirdik. İnşallah tedbirleri uygulayarak ibadetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca çağ kapatıp çağ açan, Peygamber Efendimizin (sallallahü teala aleyhi ve sellem) övgüsüne mazhar olan, sadece şehri değil gönülleri de fetheden cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve muzaffer ordusunu rahmetle anıyor; müjdelenmiş İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutluyorum. İki sevinci yaşadığımız bugünde fethimiz mübarek, Cumamız hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Hüseyin Keskin, Sultanbeyli, Keskin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
10 haftalık ’Cuma namazı’ hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu Haber
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Haberler››Güncel››Sultanbeyli'de camiler cemaatine kavuştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:21: Mavi Marmara baskınının 10. yılı - Haber 15:20: Mersin'de 74 gün sonra cuma namazı kılındı - Haber 15:19: Gelibolu Yeni Feribot Terminali'nde deniz taş dolgusuna başlanıyor - Haber 15:19: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yayınlarını uzaktan erişime açıyor - Haber 15:19: Evde sıkılan miniğin gözyaşları yerini sevince bıraktı - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 13:44: 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu - Haber 13:21: Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı - Haber 12:25: Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı - Haberler 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler