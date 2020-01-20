Haberler » Güncel » Sultanbeyli'de cemevine saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı - Haber

Sultanbeyli'de cemevine saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı

SULTANBEYLİ'de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

20.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:36Sultanbeyli'de cemevine saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı

SULTANBEYLİ'de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu belirtildi.

'de Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı yapılmıştı. Cemevinin camları kırılarak içeri girildiği, yerlere provokasyon amaçlı yazı yazılıp bağış kutusunda bulunan 300 TL çalınmıştı. Sabah saatlerinde cemevine gelen görevlilerin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu kaydedildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:11  Akşener, partililerden kapı kapı dolaşmalarını istedi (2)
21:10  Putin'in yeni hedefi parlamentoyu güçlendirmek
21:10  Tokat seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü
21:10  Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
21:07  Tatvan'da 1 kilo 534 gram metamfetamin ele geçirildi
20.01.2020 21:15:21