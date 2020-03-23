Sultanbeyli'de Drone faaliyetimizle Piknikçileri yakından takip ediyoruz
İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında piknikçileri drone ile takip ederek "sokağa çıkmayın" uyarısında bulundu.
23.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:31
İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında piknikçileri drone ile takip ederek "sokağa çıkmayın" uyarısında bulundu.
Sultanbeyli 'deki ormanlık alanda havadan yapılan denetimler sırasında "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." anonsu yapıldı.
Sultanbeyli'de Kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa İletişim Merkezi'nde de ekipler, telefonlara cevap vererek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Sultanbeyli 'deki ormanlık alanda havadan yapılan denetimler sırasında "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." anonsu yapıldı.
Sultanbeyli'de Kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa İletişim Merkezi'nde de ekipler, telefonlara cevap vererek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sultanbeyli'de Drone faaliyetimizle Piknikçileri yakından takip ediyoruz
Etiketler : Sultanbeyli, Güncel