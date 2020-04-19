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SULTANBEYLİ'DE DRONLA YAKALANAN ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHASultanbeyli'de koronavirüs denetimleri sırasında polislerin drone ile tespit ettikleri motosikletlinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıktı.

19.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:30
Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Sultanbeyli 'de koronavirüs denetimleri sırasında polislerin drone ile tespit ettikleri motosikletlinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıktı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı koronavirüs denetimleri sırasında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki ormanlık alanda şüpheli bir motosikletin bulunduğunu drone ile tespit edildi. Kısa sürede ormanlık alana giden polis ekipleri, şüpheli motosikleti durdurdu. Motosikletlinin üzerinde aramalar yapan ekipler, şüphelinin üzerinde sigaralık 2 gram bonzai, poşete sarılı 1 gram skunk ve gazete kağıdına sarılı vaziyette 0.5 gram kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli, gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan şüpheliye Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. SULTANBEYLİ’DE DRONLA YAKALANAN ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultanbeyli, İstanbul, Güncel
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