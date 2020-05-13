SULTANBEYLİ'DE FIRIN VE MARKETLERDE DENETİM

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHASultanbeyli'de market ve fırınlara yapılan denetimler koronavirüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle arttırıldı.

13.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:57
Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de market ve fırınlara yapılan denetimler koronavirüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle arttırıldı.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın talimatlarıyla market ve fırınlara emniyet, zabıta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fiyat, hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimleri yapılmaya devam ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde 11-13 Mayıs tarihleri arasında Sultanbeyli'de bulunan marketlere 3 bin denetim gerçekleştirildi. 25 kişiye toplam 27 bin 80 lira para cezası kesildi. Ayrıca koronavirüs salgını sürecinde fırın ve unlu gıda işletmelerine yapılan 400 denetimde 16 iş yerine toplam 30 bin 558 lira para cezası kesildi. SULTANBEYLİ’DE FIRIN VE MARKETLERDE DENETİM

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultanbeyli, Koronavirüs, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut’a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Haberler››Güncel››SULTANBEYLİ'DE FIRIN VE MARKETLERDE DENETİM - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:58: Burundi, Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarını ülkeden kovdu - Haber 21:58: Hizbullah'tan Lübnan hükümetine "Esed rejimi ile ilişkilerini düzeltme" çağrısı - Haber 21:56: Fransa'da korona virüse bağlı ölü sayısı 27 bini geçti - Haber 21:50: Başkan Ergün en başarılı başkanlar arasında 3. oldu - Haber 21:49: Doğum gününde Hong Kong lideri Lam'i protesto ettiler - HONG - Haber 21:36: Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı - Haberler 21:10: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu - Haber 19:54: İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi - Haber 16:10: Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel - Magazin 09:45: Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi - Haber