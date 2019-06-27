27.06.2019 10:37
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Sultanbeyli'de gençlerin bıçaklı kavgası kamerada

Sultanbeyli'de gençlerin bıçaklı kavgası kamerada 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı, 1 kişi yaralandıİSTANBUL - Sultanbeyli'de yaklaşık 30 gençten oluşan kalabalık iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Sultanbeyli 'de gençlerin bıçaklı kavgası kamerada
30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı, 1 kişi yaralandı
İSTANBUL - Sultanbeyli'de yaklaşık 30 gençten oluşan kalabalık iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Gençlerin birbirlerine bıçaklarla saldırdığı kavgada bir kişi vücudundan bıçaklanarak yaralandı. Kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Sultanbeyli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yaklaşık 30 gençten oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle bıçaklar çekildi. Kavga eden gençler birbirlerine sokakta kovalayarak bıçaklarla saldırdılar. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kavgada bir genç, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışan bıçaklı gençlerden bazıları olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar da büyük panik yaşarken, yaralı gence yine çevredeki vatandaşlar yardım etmek istedi. Yaralı genç yardımları geri çevirerek olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.
Yaşanan bıçaklı kavga çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gençler kavga bıçaklara birbirlerine saldırıyorlar, o esnada çevredekilerde büyük panik yaşayarak kaçıyorlar.

Sultanbeyli'de gençlerin bıçaklı kavgası kamerada
Kaynak: İHA
Genç , kavga , Sultanbeyli , 3. Sayfa

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