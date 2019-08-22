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Sultanbeyli'de iki kişinin öldüğü feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sultanbeyli'de iki kişinin öldüğü feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktıİSTANBUL - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Yakuphan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi feci şekilde yaşamını yitirdi.

22.08.2019 02:20
Sultanbeyli'de iki kişinin öldüğü feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Sultanbeyli'de iki kişinin öldüğü feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Yakuphan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi feci şekilde yaşamını yitirdi. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Feci kaza dakika dakika görüntülendi
Sultanbeyli Yakuphan Caddesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre 34 RYY 42 plakalı kamyon sürücüsü M.T., kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletli iki kişiyi ezdi. Olay yerinde hayatlarını kaybeden şahıslardan birinin Sadık Sarıdağ olduğu öğrenilirken diğer şahsın kimliği henüz belirlenemedi. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı.
Sultanbeyli'de iki kişinin öldüğü feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sultanbeyli, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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