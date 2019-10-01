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Sultanbeyli'de inşaatta çökme (2)

SULTANBEYLİ'de bir inşaat temel çalışması sırasında çökme meydana geldi.

01.10.2019 15:42Sultanbeyli'de inşaatta çökme (2)
SULTANBEYLİ'de bir inşaat temel çalışması sırasında çökme meydana geldi. Orhan Aydoğan isimli bir işçi beline kadar gömüldü. İnşaattaki diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiy ekipleri geldi. Ekipler kısa düren çalışmanın ardından işçiyi olduğu yerden kurtardı. Aydoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydoğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'da olay yerine gelerek bilgi aldı. Kubilay incelemelerinin ardından olay yerinden ayrıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.




Sultanbeyli, Aydoğan, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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