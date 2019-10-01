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Sultanbeyli'de inşaatta toprak kayması

Sultanbeyli'de bir inşaatta kazı sırasında toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.

01.10.2019 16:16Sultanbeyli'de inşaatta toprak kayması
Sultanbeyli'de bir inşaatta kazı sırasında toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.

Battal Gazi Mahallesi Şair Nabi Sokağı'nda bir inşaatta istinat duvarı için kazı yapıldığı sırada, toprak kayması meydana geldi.
Kazı yapılan alanda çalışan inşaat işçisi Orhan Aydoğan, beline kadar kayan toprağın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Aydoğan, hastaneye kaldırıldı.
Polis ve zabıta ekipleri ile inşaat firması yetkilileri de olayın yaşandığı alanda inceleme yaptı.
Olay yerinde inceleme yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay da, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç'ten bilgi aldı.

Sultanbeyli, Aydoğan, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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