Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sultanbeyli'de insanlık ölmemiş dedirten hareket

Sultanbeyli'de insanlık ölmemiş dedirten hareket Maaş dağıtan görevli para dolu zarfı kapının önünde unuttu, duyarlı vatandaş polisleri arayıp teslim etti Sultanbeyli'de bir vatandaş, ihtiyaç sahibi olduğu için kendisine verilen parayı getiren görevlinin bir zarfı unuttuğunu fark etti.

06.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:37
Sultanbeyli 'de insanlık ölmemiş dedirten hareket
Maaş dağıtan görevli para dolu zarfı kapının önünde unuttu, duyarlı vatandaş polisleri arayıp teslim etti
İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir vatandaş, ihtiyaç sahibi olduğu için kendisine verilen parayı getiren görevlinin bir zarfı unuttuğunu fark etti. Duyarlı vatandaş, kapısının önünde unutulan başkasına ait zarfı teslim etmek için polisi aradı. Kapısına gelen polise içerisinde bin TL olan zarfı teslim eden vatandaş, insanlık ölmemiş dedirten hareketiyle takdir topladı.
Sultanbeyli'de Abdurrahmangazi Mahallesi Kosova Sokakta üzerinde bir apartmanda yaşayan Tayfun Arkun'un evine gelen görevli, ihtiyaç sahibi olduğu için kendisine devlet tarafından verilen para dolu zarfı teslim etti. Kısa bir sonra kapıyı tekrar açan Arkun, kapı önündeki ayakkabılığın üzerinde başka bir vatandaşın isminin yazılı olduğu bir zarf gördü. Arkun, bunun üzerine polisi aradı. Kısa süre sonra polisler adrese geldi. Arkun, yanlış adreste unutulan ve içinde bin TL para bulunan zarfı evine gelen polislere teslim etti. İnsanlık ölmemiş dedirten duyarlı vatandaş, bu hareketiyle herkesin takdirini topladı.
Olayı anlatan Tayfun Arkun, "Memur arkadaşlar geldi. Maaşımı verdiler. Ben de kapıyı kapatınca burada bir zarf gördüm. Kendileri gelirler dedim ama sonra 155'i aradım. İnsanlık görevimi yaptım. Memur arkadaşım da geldi, kendisine ulaştırmışlar" dedi. Sultanbeyli’de insanlık ölmemiş dedirten hareket

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultanbeyli, Memur, Genel

Haberin Videosu :

Sultanbeyli'de insanlık ölmemiş dedirten hareket
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Sultanbeyli'de insanlık ölmemiş dedirten hareket - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:38: 10 yaşındaki Rızgar ameliyattan sonra hayaline kavuştu - Haberler 21:36: Uzmanından dijital diyet uyarısı - Haberler 21:34: Erzincan'da sokak hayvanları unutulmadı - Haberler 21:32: İşhanında korkutan yangın - Haberler 21:29: Sanal ortamda psikolojik terapi - Haberler 21:08: Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti - Haberler 21:04: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler 18:45: Karanrinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi - Haberler 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler