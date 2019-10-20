Haberler » Güncel » Sultanbeyli'de işyerine giren hırsızların yakalanma anları kamerada

Sultanbeyli'de işyerine giren hırsızların yakalanma anları kamerada

İstanbul'da plakasız öğrenci servisiyle bir işyerine gelip hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler polis tarafından işyerinde kıskıvrak yakalandı.

20.10.2019 15:28
İstanbul'da plakasız öğrenci servisiyle bir işyerine gelip hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler polis tarafından işyerinde kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli'de bir iş yerine plakasız öğrenci servisiyle gelerek hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Yapılan operasyon sonrası işyerinde yakalanan Hüsnü Can İ., Eren İ., İsmail K., Ozan Ş., Ömer Faruk A. gözaltına alındı. Öğrenci servisinde yapılan aramalarda 1 çalıntı plaka, 1 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, kasa taşımak için kullanılan bir el arabası, hırsızlıkta kullanılan çeşitli aletler bulundu. Yakalanan beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
BÖYLE YAKALANDILAR
Görüntülerde maskeli hırsızlar iş yerine gelmesi, kameranın açısını değiştirmeye çalışmaları ve polislerin yakalama anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli'de işyerine giren hırsızların yakalanma anları kamerada

Sultanbeyli, İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:46 Nusaybin'de HDP milletvekillerine terör tepkisi
15:41 Karşıyaka ve Çiğli'ye iki yeni otobüs hattı
15:45 'Solucan oteli' açacak
15:45 Antalya gazipaşa'dan mehmetçiklere 1 ton çekirdeksiz nar
15:39 Aliağa'da deniz temizlik çalışmaları sürüyor
15:43 Başakşehir'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada
15:42 Son dakika: PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilme anları kameralara yansıdı
20.10.2019 15:46:38