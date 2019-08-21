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Sultanbeyli'de kamyonun altında kalan motosikletli 2 kişi öldü

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHASultanbeyli'de, seyir halindeki kamyonun altında kalan motosikletli iki kişi ezilerek hayatını kaybetti.

21.08.2019 21:51 Sultanbeyli'de kamyonun altında kalan motosikletli 2 kişi öldü

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de, seyir halindeki kamyonun altında kalan motosikletli iki kişi ezilerek hayatını kaybetti.
Kaza, Yakuphan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 RYY 42 plakalı kamyonun sürücüsü M.T., kamyonun yanından geçerken motosikletli iki kişiyi fark etmeyerek ezdi. Motosikletteki iki kişi de olay yerinden hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerden birinin Sadık Sarıdağ (27) olduğu, diğer kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ezilerek hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kamyon sürücüsü M.T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Sultanbeyli, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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