Haberler » Güncel » Sultanbeyli'de kaza anı kameraya yansıdı - Haber

Sultanbeyli'de kaza anı kameraya yansıdı

Sultanbeyli'de, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp yan yattı.

16.12.2019 00:13 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:14
'de, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp yan yattı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Ahmet Yasevi Mahallesi Camlık Caddesi üzerinde 12 günü saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 2 araca çarparak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralıları çevredeki hastaneler kaldırdı.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Caddede hızla ilerleyen otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildiği görülüyor.
Sultanbeyli'de kaza anı kameraya yansıdı

Sultanbeyli, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ATV-A Haber ortak yayınında soruları yanıtladı: (6) - Haber
00:20 İspanya'da futbol maçı ırkçı tezahürattan dolayı yarıda kesildi - Haber
00:14 Hatay'da alışveriş merkezindeki cinayet güvenlik kamerasında - Haber
00:13 Sultanbeyli'de kaza anı kameraya yansıdı - Haber
00:13 Sultanbeyli'de kaza anı kameraya yansıdı - Haber
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Haber
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Haber
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Haber
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Haber
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Haber
16.12.2019 00:31:32