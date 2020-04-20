Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

SULTANBEYLİ'DE KORUYUCU TULUM, ATAŞEHİR'DE MASKE OPERASYONU

Sultanbeyli'de sahte koruyucu tulum, Ataşehir'de ise sahte maske üreten tekstil atölyelerine yapılan operasyonlarda 675 koruyucu tulum ile 15 bin 400 maske ele geçirildi.

20.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:56
Sultanbeyli 'de sahte koruyucu tulum, Ataşehir 'de ise sahte maske üreten tekstil atölyelerine yapılan operasyonlarda 675 koruyucu tulum ile 15 bin 400 maske ele geçirildi. İşyerleri zabıta ekiplerince mühürlenirken, 7 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında ceza kesildi.
Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde sahte koruyucu tulum üretimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Tekstil atölyesine bugün saat 12.10 sıralarında yapılan operasyonda 675 kullanıma hazır koruyucu tulum ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz olarak koruyucu tulum üretimi yapılan işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise, tekstil atölyesi çalışanlarının koruyucu tulum dikimi yaptıkları ve depolanan tulumların hijyene uygun olmayan bir ortamda durdukları görülüyor.
Ataşehir Kayışdağı ve Mevlana mahallelerinde sahte maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, bugün öğlen saatlerinde iki işyerine operasyon düzenledi. Tekstil atölyelerinde yapılan aramalarda satışa hazır 4 bin 200 sahte maske ile 11 bin 200 üretim aşamasındaki sahte maskeyi ele geçirdi. İki işyerinde bulunan 7 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında ceza kesilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen iki tekstil atölyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. SULTANBEYLİ’DE KORUYUCU TULUM, ATAŞEHİR’DE MASKE OPERASYONU

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultanbeyli, Ataşehir, Zabıta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri’den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi Haberler
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için tarih verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için tarih verdi
Cumhurbaşkanı, ’Korona ilacını bulduk’ diyerek kameralar önünde içti Haberler
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan’ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri’yi affetmedi Haberler
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
ABD medyası Esed’in kabusu olan Türk SİHA’larına övgü yağdırdı Haberler
ABD medyası Esed'in kabusu olan Türk SİHA'larına övgü yağdırdı
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak
Haberler ›› Güncel ››SULTANBEYLİ'DE KORUYUCU TULUM, ATAŞEHİR'DE MASKE OPERASYONU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:23: Ağaca ve direğe çarpan otomobil ters döndü: 2 yaralı - Haber 04:16: İsrail ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı, Arap ülkelerinde de vaka sayısı arttı - Haber 03:55: İspanya'dan gelen genç kadının tepki çeken hareketi - Haber 03:44: ABD'den Kanada'ya silahlı saldırı için başsağlığı mesajı - Haber 03:39: İspanya'dan getirilen 94 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi - Haber 00:53: 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri sınırlı sürede marketler açık olacak - Haber 23:54: Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu - Magazin 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber 19:28: Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 09:55: Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir - Haberler