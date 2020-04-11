Sultanbeyli'de kumar oynayan 6 kişiye para cezası
Sultanbeyli'de, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye, idari para cezası uygulandı.
11.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:18
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir iş yerinin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 6 kişiye, toplam 19 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.
Mekandaki çok sayıda oyun pulu ve kartına el konuldu.
İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA
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