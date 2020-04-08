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SULTANBEYLİ'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DAİREYE BASKIN KAMERADA

SULTANBEYLİ'de kumarhaneye çevrilen dairede yakalanan 13 kişiye toplam 41 bin 340 lira para cezası kesilirken, daire mühürlendi.

08.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:35
SULTANBEYLİ'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DAİREYE BASKIN KAMERADA

SULTANBEYLİ'de kumarhaneye çevrilen dairede yakalanan 13 kişiye toplam 41 bin 340 lira para cezası kesilirken, daire mühürlendi.

Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesindeki bir iş merkezinde kumar oynandığı bilgine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. İş merkezinin içerisindeki daireye dün baskın düzenleyen polis, 13 kişiyi kumar oynadıkları sırada yakalarken, masaların üzerinde 80 lira ve iskambil kağıtları olduğu belirledi. Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 180 lira para cezası kesilirken, daire sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. Daire zabıta ekiplerince mühürlendi.

Görüntü Dökümü

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-Baskın anı

-Dairenin içinden görüntüler

-Masadaki kart ve paralar


Kaynak: DHA

Etiketler: Sultanbeyli, Polis, Güncel
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