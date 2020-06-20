SULTANBEYLİ'DE LGS BİTTİ, SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Koronavirüse karşı yoğun önlemlerin alındığı Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) tamamlandı.

20.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:25
Koronavirüse karşı yoğun önlemlerin alındığı Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) tamamlandı. Sultanbeyli'de Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu önünde bekleyen velilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Yapılan tüm uyarılara rağmen okul önünde bekleyişlerini sürdüren aileler okul kapısı önünde bekleyişlerini sürdürdü. Sınavı bitirip dışarı çıkan bazı öğrenciler de arkadaşlarını dışarda beklemeye devam etti. Öte yandan okul önündeki kalabalık gruptaki herkesin maskeli olduğu gözlemlendi. SULTANBEYLİ’DE LGS BİTTİ, SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Cahit Zarifoğlu, Sultanbeyli, LGS, Güncel, Haber

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