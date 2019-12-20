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Sultanbeyli'de mobil belediye saha ekipleri sokak sokak tüm sahada

Sultanbeyli Belediyesi kurduğu mobil belediye saha ekipleri ile ilçeyi sokak sokak gezerek mahallelerin ihtiyaçlarını yerine getirecek.

20.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:56 Sultanbeyli'de mobil belediye saha ekipleri sokak sokak tüm sahada
Belediyesi kurduğu mobil belediye saha ekipleri ile ilçeyi sokak sokak gezerek mahallelerin ihtiyaçlarını yerine getirecek. Başkan Hüseyin Keskin de ekiplerle beraber mahalleleri gezecek. Kurulan mobil saha ekiplerinin çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Sultanbeyli'de kurulan mobil belediye saha ekipleri her hafta Cuma günü bir mahallede toplanacaklar. Mobil saha ekibiyle birlikte belediye başkanı da tüm gününü mahallede geçirerek okulları, muhtarlığı, sivil toplum kuruluşlarını, yardıma muhtaç aileleri ziyaret edecek. Kurulan mobil saha ekiplerinin Hasanpaşa Mahallesi'ndeki ilk startını Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin verdi. Mahallede toplanan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sokak sokak Sultanbeyli diyerek, Sultanbeylimizin bütün sokaklarını ve caddelerini kurduğumuz mobil saha ekibi ile birlikte teker teker dolaşacağız, gezeceğiz. Hemşehrilerimizin, esnaflarımızın hatırlarını soracağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Bu anlamda tüm müdürlüklerimiz ile beraber sahadayız. Mobil saha ekimiz, ilgili müdürlüklerimiz gün boyu mahallelerde çalışmalarını sürdürecekler. Biz de şimdi başladığımız programımız geç saatlere kadar devam ettireceğiz" dedi.

Çalışmalarına başlayan mobil belediye saha ekipleri havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Hüseyin Keskin, Sultanbeyli, Güncel

Kaynak: İHA

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