Sultanbeyli'de normalleşme sürecinde denetimler artırıldı

Sultanbeyli Kaymakamlığı, kontrollü sosyal hayatla normale dönüş süreci kapsamında ilçedeki iş yerlerini denetledi.

06.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:18
Sultanbeyli Kaymakamlığı, kontrollü sosyal hayatla normale dönüş süreci kapsamında ilçedeki iş yerlerini denetledi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren Sultanbeyli'de birçok işyeri alınan tedbirlerle hizmet vermeye başladı.
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nca oluşturulan denetim ekipleri de kontrollü sosyal hayatla normale dönüş kapsamında hizmete açılan iş yerlerini, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 5 Haziran 2020 tarihinde denetledi.
Kaymakamlık tarafından oluşturulan ve içerisinde Emniyet, İlçe Sağlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sultanbeyli Belediyesi zabıta memurlarının bulunduğu çok sayıdaki denetim ekibi, tedbirlere uyulup uyulmadığını yerinde inceledi.
Denetimler kapsamında ilçedeki 96 berber, kuaför ve güzellik salonu, 2 AVM içindeki 91 iş yeri, 1 pazar yeri, 62 kahvehane, 3 hamam ve sauna, 28 lokanta, restoran ve kafe, 62 kahvehane, 53 cami, 23 şehir içi otobüs ve 7 ticari taksi, 10 spor merkezi ile 5 piknik alanı incelendi.
Denetimlerde, iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulunup bulunmadığına, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyulup uyulmadığına ve gıda maddelerinin uygun koşullarda satılıp satılmadığına bakıldı. Kurallara uymayan iş yerleri ve kişilere gerekli uyarılar yapılarak cezai işlem uygulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmadıklarını ve denetimleri arttırdıklarını belirtti.
Halk sağlığını korumayı öncelediklerini ifade eden Kubilay, "Oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz, ilçemizde bulunan çok sayıda iş yerinde Kovid-19'la mücadele kapsamında uyulması gereken hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini denetliyor. Ekiplerimiz bu süreçte iş yerlerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, yapmaları gerekenleri anlatıyor." ifadelerini kullandı.
Kubilay, toplum sağlığını korumak ve kontrollü sosyal hayata uyum sağlamak için ilçedeki denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. Sultanbeyli’de normalleşme sürecinde denetimler artırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Sultanbeyli, Güncel, Haber

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