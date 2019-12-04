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SULTANBEYLİ'DE ÖĞRENCİ SERVİSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

SULTANBEYLİ'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı.

04.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:44SULTANBEYLİ'DE ÖĞRENCİ SERVİSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
SULTANBEYLİ'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı. Kazada aralarında bir öğrencinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30'da , Selçukhan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre içinde bir öğrenciyle görevli hostesin bulunduğu öğrenci servisiyle otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, serviste bulunan öğrenci, görevli ve şoförle birlikte otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı. kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Sultanbeyli, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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