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Sultanbeyli'de orman yangını

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha Sultanbeyli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

03.10.2019 18:42Sultanbeyli'de orman yangını
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha
Sultanbeyli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, orman itfaiyesinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Uzundere'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman itfaiyesi sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Alevli şekilde yanan orman
-Orman ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detay



Sultanbeyli, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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