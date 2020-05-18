SULTANBEYLİ'DE ORMANDA PİKNİK YAPAN 2 KİŞİ DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

SULTANBEYLİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edilerek ceza kesildi.

18.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:18
SULTANBEYLİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edilerek ceza kesildi.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Dün akşam saat 17.00 sıralarında denetim yapan polis sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ormanda piknik yapanlar olduğunu belirledi. Drone görüntülerine yansıyan kişiler, hemen motosikletli polis timlerine bildirildi. Motosiklekli ekip, tespit edilen noktada 2 kişinin piknik yaptığını belirledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını delerek ormanlık alanda piknik yapan 2 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı. SULTANBEYLİ’DE ORMANDA PİKNİK YAPAN 2 KİŞİ DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultanbeyli, Polis, Güncel, Haber

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