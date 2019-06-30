30.06.2019 18:04
Haberler » Güncel » Haber

Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın

Sultanbeyli

Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanbeyli 'deki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.?
Yangının haber verilmesi üzerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile Sultanbeyli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Yakacık İtfaiye İstasyonu'na ait arazözler olay yerine giderek söndürme çalışmalarını başlattı.
Yangına, havadan da yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu ormanlık alandaki yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
İstanbul , Sultanbeyli , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:05 Dikili'de orman yangını (1)
19:05 Bayburt'taki "Atatürk heykeli" tartışması
19:04 Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı (2)
19:04 Taksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi
18:58 İZMİR Şehit Jandarma Teğmen Dolunay, İzmir'de son yolculuğa uğurlandı
18:57 Başkan Demir: "Ömrüm milletime feda olsun"
18:57 Isparta'da uyuşturucu operasyonu