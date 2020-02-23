Haberler » Güncel » Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı - Haber

Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı

SULTANBEYLİ'de seyir halindeki içinde iki kişinin bulunduğu otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı.

23.02.2020 01:03 | Son Güncelleme: 23.02.2020 01:03Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı
SULTANBEYLİ'de seyir halindeki içinde iki kişinin bulunduğu otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı.

Olay Mahallesi Selçukhan Caddesi'nde yaşandı. Harun Utku yönetimindeki 34 TZ 7285 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı birden bire alev alev yanmaya başladı. Otomobil içindeki iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sultanbeyli itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü ve bir süre soğutma çalışması yaptı.


- İstanbul

Sultanbeyli, Battalgazi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 02:23:47