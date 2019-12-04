Haberler » Güncel » SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL EMNİYET ŞERİDİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Haber

SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL EMNİYET ŞERİDİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Sultanbeyli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil, emniyet şeridindeki park halindeki araca çarptı.

04.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:55SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL EMNİYET ŞERİDİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Kuzey Otoyolu'nda bir otomobil, emniyet şeridindeki park halindeki araca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybederken, emniyet şeridindeki aracın sahibi kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında Galip Biçer yönetimindeki 34 SG 3286 otomobil, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran 34 CDZ 389 plakalı Mustafa Paşalı'nın aracına çarptı. Paşalı'nın telefonla konuşmak için aracını emniyet şeridine çektiği öğrenilirken, Paşa büyük şok yaşadı.

Feci kazada çarpan aracın sürücüsü Galip Biçer araç içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Biçer'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Biçer'in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Paşalı ise kazayı yara almadan atlattı. Cenaze ambulans ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

---------------------

- ekibinin çalışması

-Cenazenin araçtan çıkartılması

-Ambulansa konması

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Sultanbeyli, İtfaiye, Marmara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:54 Adıyaman'a şehit ateşi düştü-ek - Haber
13:54 Kılıçdaroğlu, gyiad yönetimini kabul etti - Haber
13:54 Ukrayna'da üniversite binasında yangın 10 yaralı - Haber
13:54 Ankara bakan soylu kolluk gozetım komısyonu toplantısında konustu -1 - Haber
13:49 Alanya'da alt yapı sonrası asfalt - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı
12:33 Yunan milyarder, taciz nedeniyle 58 milyon dolar tazminat ödeyecek
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:50 Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadın: Ben neyle ilaç içeceğim?
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:55:14