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SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLDEKİ YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP BÖYLE KAÇTILAR

Çağrı ÇALIŞKAN/ Sultanbeyli'de, iki şüpheli ön koltuğa oturttukları ve silahla vurulduğu öğrenilen yaralıyı yol kenarına bırakıp, kaçtı.

04.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:41 SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLDEKİ YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP BÖYLE KAÇTILAR

Çağrı ÇALIŞKAN/   'de, iki şüpheli ön koltuğa oturttukları ve silahla vurulduğu öğrenilen yaralıyı yol kenarına bırakıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, yaralının bırakılması ve şüphelilerin otomobille kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Beyaz bir otomobille cadde üzerinde duran iki kişi ön koltukta oturan ve silahla vurulduğu öğrenilen İ.A'yı yol kenarında bırakarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından İ.A.'yı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralını sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, beyaz otomobil cadde üzerinde duruyor. Arka kapıdan inen bir kişi kaldırımda bir süre dolaşıyor. Şüpheli daha sonra ön koltukta oturan yaralıyı, yol kenarına bırakıyor. Şüpheliler otomobille buradan hızla uzaklaşıyor. Yol kenarında yatan yaralıyı görenler yardımına koşuyor.

Görüntü Dökümü 

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Otomobilin durması

-Şüphelilerden birinin inmesi

-Yaralıyı yol kenarına bırakmaları

-Uzaklaşmaları

-Yaralının etrafında toplananlar

(AKTÜEL)

-Olay yeri

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi 

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması 

-Vatandaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar 



Yavuz Selim Mahallesi, Sultanbeyli, Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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