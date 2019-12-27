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Sultanbeyli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

27.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:14 Sultanbeyli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Metin K'ya çarptı.
Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Metin K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken sürücü de gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Atatürk Caddesi, Sultanbeyli, Güncel

Kaynak: AA

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