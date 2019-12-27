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Sultanbeyli'de otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

SULTANBEYLİ TEM Otoyolu yan yolda karşı yöne geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.

27.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:13 Sultanbeyli'de otomobilin yayaya çarpma anı kamerada
SULTANBEYLİ TEM Otoyolu yan yolda karşı yöne geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen adam ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu yan yolda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Kaçmaz'a yan yolda seyir halinde olan otomobil çarptı. Kazada Kaçmaz yola savrularak ağır yaralanırken, çarpan otomobilin sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Kaçmaz'ın yardımına ilk olarak okuldan çıkan öğrenciler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçmaz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

KAZA ANI KAMERADAKaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda seyir halindeki otomobilin Kaçmaz'a çarparak yoluna devam ettiği görülüyor.


- İstanbul

TEM Otoyolu, Sultanbeyli, Güncel

Kaynak: DHA

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