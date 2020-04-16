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Sultanbeyli'de pazar alanları sürekli denetleniyor

Sultanbeyli'de Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

16.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:25
Sultanbeyli'de pazar alanları sürekli denetleniyor
Sultanbeyli 'de Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçenin birçok yeri dezenfekte edilirken, pazar yerlerinde de sıkı önlemler alındı. Zabıta ekipleri tarafından pazar girişlerinde maske dağıtılıyor; sosyal mesafe esnafa ve alışveriş yapmaya gelenlere sık sık hatırlatılıyor.

Sultanbeyli Belediyesi ara vermeden virüsle mücadele ediyor. İlçede yer alan kamu binaları, meydanlar, cadde ve sokaklar, toplu taşıma araçları gibi mekanlar dezenfektanlarla temizlenirken pazar alanlarında da önlemler artırıldı. Belediye, tedbirler kapsamında pazarların giriş ve çıkış noktalarında maske dağıtıyor, anonslarla vatandaşları salgına karşı bilgilendiriyor. Pazarlarda sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanma durumları, pazarcı esnafının ve alışverişe gelen vatandaşların maske ve eldiven kullanımları zabıta ve emniyet ekipleri tarafından denetlendi. Ekipler gerekli durumlarda uyarılarda bulundu.

Salgına yönelik özverili bir şekilde çalışma yürütüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Belediye olarak bu süreçte salgına karşı ilgili birimlerimizle çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde yürütmekteyiz. İlçemizde aldığımız önlemler kapsamında vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları pazar alanlarında da denetimlerimizi sürdürüyoruz. Anonslarla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Emniyet ve zabıta ekiplerimiz pazar yerlerinin denetimlerini sağlıyor. Biz Sultanbeyli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için önlemlerimizi almış durumdayız. Hemşehrilerimiz de tedbirlere uydukları takdirde inşallah salgına karşı sağlıklı bir mücadele verecek, bu günleri de hep birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultanbeyli, Zabıta, Güncel
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