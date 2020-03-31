SULTANBEYLİ'DE POLİS SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEDİ
Gamze ŞİMŞEK/ SULTANBEYLİ'de polis memurları aç kalan sokak köpeklerini besledi.
31.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:54
Gamze ŞİMŞEK/ SULTANBEYLİ'de polis memurları aç kalan sokak köpeklerini besledi.
Koronavirüs salgınının önlenmesi kapsamında mesire ve piknik alanlarına vatandaşların girişi yasaklandı. Bu nedenle ormanda yaşayan sokak hayvanları aç kaldı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler ormanda yaşayan köpeklere yemek götürdü.
Görüntü Dökümü:----------------------Polislerin yiyecekleri ormana taşıması-Polislerin köpeklere yiyecek vermesi-Yemek yiyen köpekler
-Genel ve detay
Kaynak: DHA
Etiketler: Sultanbeyli, Koronavirüs, Polis, Güncel