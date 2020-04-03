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Sultanbeyli'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Sultanbeyli'de sahte içki imal edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

03.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:42
Sultanbeyli'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Sultanbeyli 'de sahte içki imal edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yabancı uyruklu 30 kişinin ölümüyle sonuçlanan alkol zehirlenmeleri sonrası piyasaya saf ve sahte alkol sürmeye çalışan şebekelerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekipleri, yürütülen soruşturmalar kapsamında bir şebekenin, Battalgazi Mahallesi'nde bir iş yerini sahte alkol imalathanesine dönüştürdüğünü ve ürettiği yüklü miktarda sahte içkiyi piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
İş yerinde yapılan aramalarda 960 litre etil alkol, 1560 şişe viski aroması, 180 şişe votka aroması ve şişe kapaklama makinesi ile çok sayıda boş şişe ve kapak ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilidi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sultanbeyli, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sultanbeyli'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

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