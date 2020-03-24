SULTANBEYLİ'DE SAHTE MASKE İMALATHANESİNE BASKIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sultanbeyli 'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri sahte maske üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi. Ekipler İran'a gönderilmek üzere imal edilen yaklaşık 1 milyon adet maskeyi ele geçirirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli'de sahte maske üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi. İmalat yapılan binada inceleme yapan polis ekipleri İran'a gönderilmek üzere hazırlanan yaklaşık 1 milyon adet maske ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, maskeler zabıta ekipleri tarafından toplanarak imha edilecek.

Görüntü Dökümü

--- --- --- --- --- ---

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-İmalat yapılan bina

-İmalathane içinden görüntüler

-İmalathanede üretilen maskeler

-İmalathanedeki makineler

Polis ekiplerinin imalathanede inceleme yapması

-Olayla ilgili bir kişi ile röp

-Genel ve detay

Kaynak: DHA