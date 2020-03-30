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Sultanbeyli'de sahte maske operasyonu

SULTANBEYLİ'de ruhsatsız şekilde maske üretimi yapılan bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 220 bin sahte maske ele geçirilirken, işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

30.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:32
Sultanbeyli'de sahte maske operasyonu
SULTANBEYLİ'de ruhsatsız şekilde maske üretimi yapılan bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 220 bin sahte maske ele geçirilirken, işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Hızır Reis Caddesindeki bir tekstil atölyesinde kaçak maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bugün saat 14.30 sıralarında tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 150 bin kullanıma hazır, 70 bin dikime hazır sahte maske ele geçirildi. Sahte maske üretimi yapan ve ruhsatının bulunmadığı belirlenen işyeri Zabıta ekiplerince mühürlendi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Yesevi Mahallesi, Sultanbeyli, Zabıta, Güncel
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