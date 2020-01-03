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Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Sultanbeyli'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

03.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:56 Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi Caddesi'nde seyir halindeki bir araçtan, kaldırımda yürüyen A.İ'ye ateş açıldı.
Sırtından vurularak ağır yaralanan A.İ, verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, plakası alınamayan beyaz olduğu belirtilen otomobil ile şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yaşandığı caddede delil çalışması yaptı.
Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sultanbeyli, Orhangazi, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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