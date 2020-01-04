Haberler » Güncel » SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI - Haber

SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Sultanbeyli'de, cadde üzerinde yürüyen bir kişi uğradığı silahlı saldırıda vurularak ağır yaralandı.

04.01.2020 00:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:19 SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ DHA 

'de, cadde üzerinde yürüyen bir kişi uğradığı silahlı saldırıda vurularak ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay. Yavuz Selim Mahallesi Antalya Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Caddede yürüyen İ.A adlı kişi, yanına yaklaşan kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İ.A. yere yığılarak ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından İ.A.'yı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, beyaz bir otomobile gelip saldırının ardından kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü 

----------

-Olay yeri

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi 

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması 

-Vatandaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar 

 



Sultanbeyli, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:33   Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Haber
00:29   Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haber
00:27   Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Haber
00:25   Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haber
00:20   Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 00:39:22