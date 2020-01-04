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Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

SULTANBEYLİ'de, cadde üzerinde yürüyen bir kişi uğradığı silahlı saldırıda vurularak ağır yaralandı.

04.01.2020 00:29 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:29 Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
SULTANBEYLİ'de, cadde üzerinde yürüyen bir kişi uğradığı silahlı saldırıda vurularak ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay. Yavuz Selim Mahallesi Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Caddede yürüyen İ.A adlı kişi, yanına yaklaşan kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İ.A. yere yığılarak ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından İ.A.'yı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, beyaz bir otomobile gelip saldırının ardından kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul

Yavuz Selim Mahallesi, Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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