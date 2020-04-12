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Sultanbeyli'de sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişi drone yardımıyla yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen Sultanbeyli'de motosikletle gezen iki kişiyi fark eden polis ekipleri, drone yardımıyla kişileri havadan takip ederek yakaladı.

12.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:15
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen Sultanbeyli 'de motosikletle gezen iki kişiyi fark eden polis ekipleri, drone yardımıyla kişileri havadan takip ederek yakaladı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nin yaptığı denetimler sırasında motosikletle gezen 2 kişi durdurulmak istendi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler, motosikletle kaçmaya başladı.
Ekipler kaçan kişileri drone ile havadan takip ederek yakaladı. Yakalanan kişilere cezai işlem uygulandı. Sultanbeyli’de sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişi drone yardımıyla yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, Polis, Güncel
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