Sultanbeyli'de sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişi drone yardımıyla yakalandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen Sultanbeyli'de motosikletle gezen iki kişiyi fark eden polis ekipleri, drone yardımıyla kişileri havadan takip ederek yakaladı.
12.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:15
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nin yaptığı denetimler sırasında motosikletle gezen 2 kişi durdurulmak istendi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler, motosikletle kaçmaya başladı.
Ekipler kaçan kişileri drone ile havadan takip ederek yakaladı. Yakalanan kişilere cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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