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Sultanbeyli'de suriyeli gence gasp dehşeti kamerada

SULTANBEYLİ'de Suriye uyruklu Samir E.'nin cep telefonunu ve 900 lira parasını gasp eden şüpheliler yakalandı.

04.11.2019 10:44
SULTANBEYLİ'de Suriye uyruklu Samir E.'nin cep telefonunu ve 900 lira parasını gasp eden şüpheliler yakalandı. Gasp anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 12 Eylül Perşembe günü saat 23.45 sıralarında Sultanbeyli, Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen Suriye uyruklu Samir E.'nin yanına gelen yine Suriye uyruklu Ahmad Elşeyh Ali Mohammad A. (18), Mohammad Alshık Ali A.(21) ile Mustafa K. (28), Suriyeli gencin telefonunu ve parasını istedi. Şüpheliler telefonunu vermekte direnen Samir E.'yi darp etti. Şüpheliler Samir E.'nin cep telefonunu ve 900 lirasını alarak kaçtı. Samir E.'nin şikayetçi olması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 şüpheli 23 Ekimde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartları uygulanarak, serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerin Samir E.'yi darp ve gasp etmeleri, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler Samir E.'yi darp ediyor.
Sultanbeyli'de suriyeli gence gasp dehşeti kamerada

Sultanbeyli, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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