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Sultanbeyli'de toprak kayması

Sultanbeyli'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı.

04.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:00Sultanbeyli'de toprak kayması
'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Hattat Sokağı'ndaki inşaat alanında yapılan çalışmada, 75 yaşındaki İsmet A. su borusu için açılan kazı alanına indiği sırada toprak kayması meydana geldi.
İsmet A. toprak altında kalırken, çalışanlar tarafından polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine verildi.
tarafından toprak altından çıkarılıp hastaneye kaldırılan İsmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sultanbeyli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

4.03.2020 16:03:35