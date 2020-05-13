SULTANBEYLİ'DE VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU 2 BİN 300 VATANDAŞIN MAAŞLARINI EVLERİNDE TESLİM ETTİ.
SULTANBEYLİ Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan 2 bin 300 vatandaşın emekli, yaşlı ve engelli maaşları evlerinde teslim edildi.
13.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:24
Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan 2 bin 300 vatandaşın emekli, yaşlı ve engelli maaşlarını çekerek evlerinde teslim etti. Ayrıca ekipler tarafından bugüne kadar gelen 10 bin çağrıya çözüm üretildiği açıklandı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Sultanbeyli, Güncel, Haber