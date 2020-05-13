SULTANBEYLİ'DE VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU 2 BİN 300 VATANDAŞIN MAAŞLARINI EVLERİNDE TESLİM ETTİ.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan 2 bin 300 vatandaşın emekli, yaşlı ve engelli maaşları evlerinde teslim edildi.

13.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:24
SULTANBEYLİ Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan 2 bin 300 vatandaşın emekli, yaşlı ve engelli maaşları evlerinde teslim edildi.
Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan 2 bin 300 vatandaşın emekli, yaşlı ve engelli maaşlarını çekerek evlerinde teslim etti. Ayrıca ekipler tarafından bugüne kadar gelen 10 bin çağrıya çözüm üretildiği açıklandı. SULTANBEYLİ’DE VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU 2 BİN 300 VATANDAŞIN MAAŞLARINI EVLERİNDE TESLİM ETTİ.

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Sultanbeyli, Güncel, Haber

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