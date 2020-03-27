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Sultanbeyli'de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede tek başına yaşayan ve kimsesi olmayan yaşlılara günde 2 öğün sıcak yemek götürüyor.

27.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:23
Sultanbeyli'de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede tek başına yaşayan ve kimsesi olmayan yaşlılara günde 2 öğün sıcak yemek götürüyor. Belediyenin yemekhanesinde pişirilen yemekler hijyen ve sağlık kurallarına uygun şekilde yaşlılara teslim ediliyor.

Korona virüs en fazla yaşlıları etkiliyor. Yaşlıların virüsten etkilenmemesi için sokağa çıkmalarının önüne geçilmeye çalışılırken, bu kapsamda Sultanbeyli Belediyesi de bir dizi çalışma başlattı. Tek başına yaşayan ve yardım edecek kimsesi olmayan yaşlıların önce evleri dezenfekte edildi, ardından gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçları karşılandı. Bu tedbirlere ilaveten belediye yaşlıların evlerine günde 2 öğün de yemek servis etmeye başladı. Yaklaşık 1 haftadır süren uygulama vatandaşları memnun etti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin , evde tek başına yaşayan yaşlılara günde 2 öğün yemek götürdüklerini ifade etti. Salgına karşı açıklanan kurallara herkesin riayet etmesinin önemine değinen Başkan Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak ilçemizde gereken önlemleri hızla aldık. Devletimizin açıkladığı tedbirlerle inşallah bu salgının yayılmasını önleyeceğiz. Diğer taraftan 65 yaş ve üstünde olan tek başına yaşayan yaşlılarımızın evlerini dezenfekte ettik. Her gün evlerine 2 öğün yemek götürüyoruz. Onlardan aldığımız dua işlerimizin bereketi oluyor. İnşallah bugünleri de geride bırakacağız ve daha da güçlü olarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultanbeyli, Keskin, Güncel

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