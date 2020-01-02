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SULTANBEYLİ'DE YÜREKLERİN AĞZA GELDİĞİ KAZA KAMERADA

SULTANBEYLİ'de iki aracın arasında kalan kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdıOlay dün öğle saatlerinde Sultanbeyli, Abdurahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi.

02.01.2020 08:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:32 SULTANBEYLİ'DE YÜREKLERİN AĞZA GELDİĞİ KAZA KAMERADA

SULTANBEYLİ'de iki aracın arasında kalan kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Olay dün öğle saatlerinde , Abdurahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Oto çekicisi bir otomobile çarptı.  Otomobil çarpmanın etkisiyle savruldu. Savrulan araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiyle park halindeki otomobile çarptı. İki otomobilin arasına sıkışan kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki aracın arasında sıkışırak yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Çekicinin yola çıkması

-Otomobile çarpması

-Otomobilin savrularak park halindeki araca çarpması

-Kaza sırasında otomobiller arasında kalan kişinin sıkışması

-Sıkışan kişinin araçların arasından çıkması

-Çevredekilerin yardımına koşması


- İstanbul

Sultanbeyli, Güncel

Kaynak: DHA

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